Domenica In | le parole inaccettabili di Sandra Milo | “Denunciando una violenza non si ottiene nulla” Mara Venier interviene

(Di martedì 11 aprile 2023) “Ho preso tante botte in vita mia, compreso da Ergas“, inizia così il racconto choc dia “In“. L’attrice racconta le violenze subite daErgas, ex compagno e padre di sua figlia Debora, inviata de “La vita in diretta”: “Una volta, stavo girando un film al Pincio e stavo nella roulotte. Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: ‘Dio mio, fammi morire subito, non resisto più’“. Il racconto della musa di Fellini si fa dettagliato nel corso della trasmissione in onda nel giorno di Pasqua: “La produzione aveva sentito tutti questi rumori e lui se n’era andato. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. Mi hanno portato all’ospedale a fare ...