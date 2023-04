Documenti segreti sulla guerra resi pubblici: “Potrebbe essere stato un insider ucraino” (Di martedì 11 aprile 2023) Gli Stati Uniti stanno cercando di valutare i rischi per la loro sicurezza nazionale a causa della fuga di Documenti relativi all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del Pentagono. La fuga di Documenti finiti online e rivelata la scorsa settimana dal New York Times, comprende valutazioni e rapporti delle agenzie di intelligence statunitensi relativi alla guerra in Ucraina, ma anche agli alleati degli Stati Uniti. “È stata avviata una cooperazione tra agenzie per valutare l’impatto che la fuga di questi Documenti fotografati Potrebbe avere sulla sicurezza nazionale e sui nostri alleati e partner”, ha dichiarato una portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. I Documenti trapelati sui social network, Potrebbero rivelarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Gli Stati Uniti stanno cercando di valutare i rischi per la loro sicurezza nazionale a causa della fuga direlativi all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del Pentagono. La fuga difiniti online e rivelata la scorsa settimana dal New York Times, comprende valutazioni e rapporti delle agenzie di intelligence statunitensi relativi allain Ucraina, ma anche agli alleati degli Stati Uniti. “È stata avviata una cooperazione tra agenzie per valutare l’impatto che la fuga di questifotografatiaveresicurezza nazionale e sui nostri alleati e partner”, ha dichiarato una portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. Itrapelati sui social network,ro rivelarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Brutte notizie dal fronte per #Zelensky. I documenti segreti svelano i punti deboli: cosa rischia #Kiev ?? - NicolaMorra63 : L’intelligence Usa conosce nel dettaglio le mosse militari della Russia in Ucraina, e spia anche il governo di Kiev… - fanpage : La fuga di documenti segreti online del Ministero della Difesa Usa rappresenta la peggiore violazione della sicurez… - Lo_ZZZar : RT @SMaurizi: se Julian #Assange merita la prigione a vita per aver rivelato crimini di guerra e torture,io merito lo stesso trattamento,pe… - OttobreInfo : RT @kulturjam: Il #NYT cala la bomba e annuncia che venerdì è sceso in campo l’FBI, perché i #documenti segreti del #Pentagono pubblicati s… -