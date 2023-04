Documenti segreti sulla guerra, cosa sappiamo sulla fuga di notizie: «Potrebbe essere stato un insider ucraino» (Di martedì 11 aprile 2023) Da alcuni giorni è ombra sull’attività dell’intelligence statunitense, dopo la fuga di notizie sui Documenti riservati del Pentagono, relativi alla guerra in Ucraina, che sono apparsi sui social. La Cnn ha dato notizia, citando una fonte vicina a Zelensky, che Kiev di conseguenza starebbe modificando alcuni dei suoi piani militari per la controffensiva di primavera. Ma l’Ucraina, per il momento, ha smentito. Le pagine diffuse finora sono circa un centinaio e – stando a quanto si apprende – venivano dal dossier J2 della comunità dell’intelligence per gli Stati Maggiori delle forze armate. Una talpa interna deve averle fotografate per poi darle in pasto ai social, tra cui Twitter, Telegram e 4Chan. Ma ancora non si sa chi sia il responsabile. Tra le notizie che spiccano nei Documenti ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Da alcuni giorni è ombra sull’attività dell’intelligence statunitense, dopo ladisuiriservati del Pentagono, relativi allain Ucraina, che sono apparsi sui social. La Cnn ha dato notizia, citando una fonte vicina a Zelensky, che Kiev di conseguenza starebbe modificando alcuni dei suoi piani militari per la controffensiva di primavera. Ma l’Ucraina, per il momento, ha smentito. Le pagine diffuse finora sono circa un centinaio e – stando a quanto si apprende – venivano dal dossier J2 della comunità dell’intelligence per gli Stati Maggiori delle forze armate. Una talpa interna deve averle fotografate per poi darle in pasto ai social, tra cui Twitter, Telegram e 4Chan. Ma ancora non si sa chi sia il responsabile. Tra leche spiccano nei...

