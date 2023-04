Docente può chiedere un giorno di permesso per corso online, se l’orario di servizio non glielo permette. Orientamento Aran (Di martedì 11 aprile 2023) Un Docente ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di servizio? Al quesito risponde l'Aran con un Orientamento dell'11 aprile. I permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. ”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Unha diritto ad usufruire di undiper un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di? Al quesito risponde l'con undell'11 aprile. I permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni neldell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dale con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. ”. L'articolo .

