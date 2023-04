Docente di storia dell’arte in pensione scambiata per guida turistica abusiva a Bergamo: multata dai vigili (Di martedì 11 aprile 2023) Curiosa vicenda accaduta a Bergamo. Una Docente di educazione artistica in pensione da diversi anni e attualmente membro del direttivo dell'Università per tutte le età, insieme ad un gruppo di membri del sodalizio, è stata scambiata per una guida turistica abusiva durante una visita a Bergamo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Curiosa vicenda accaduta a. Unadi educazione artistica inda diversi anni e attualmente membro del direttivo dell'Università per tutte le età, insieme ad un gruppo di membri del sodalizio, è stataper unadurante una visita a. L'articolo .

