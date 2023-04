Disastro-Damilano | il flop ora è clamoroso Rai | perché ora rischia grosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) Venerdì santo di vera passione per RaiTre. Lo speciale di MarcoRotta Tunisia andato in onda in seconda serata ha infatti totalizzato solo il 2 % di share per un totale di 250mila telespettatori. Se la vecchia TeleKabul, insomma, nel giorno della rievocazione della morte di Gesù, voleva mettersi un po' sulla scia delle tematiche care al Papa e ai cattolici, l'operazione si può ben dire, è andata completamente fallita. Altro che mossa del Cavallo (e della Torre) facendo il verso al programma di approfondimento curato e condotto proprio da Marco. La terza rete si è ritrovata, tristi dati auditel alla mano, mezzo punto di share dietro al canale Nove che con gli Accordi e Disaccordi della premiata ditta Travaglio-Scanzi. Una vera e propria Caporetto, insomma, sulla rotta tunisina per. E se l'ironia non fosse ...