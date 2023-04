(Di martedì 11 aprile 2023) Bergamo. Lunedì 17 aprile (alle 20.30) e martedì 18 (alle 10.30) si conclude al Teatrola sezione “Appuntamento con la Storia” della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti: in cartellone, che vedrà indue colonne portanti del Teatro dell’Elfo di Milano che in questi giorni sta festeggiando i propri 50 anni di attività,De, che firma anche lo spettacolo insieme a Francesco Frongia su testo di Cyril Gely.è il racconto di quanto avvenne nella notte fra il 24 e il 25 agosto 1944, quando il generale tedesco Dietrich von Choltitz ebbe l’ordine da Hitler di radere al suolo Parigi, di cui era governatore; il console svedese Raoul Nordling, in poche ore, usò tutta la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirBaldus55 : @Capezzone Che bello fare il riccone sullo Yacht! Alla faccia della diplomazia sociale sinistroide e del falso mora… -

Parla in francese, la lingua dellainternazionale, citando un pensiero che aveva rivolto ... Monsignor Pietro Pavan - esperto di dottrinadella Chiesa, Giovanni Paolo II lo creerà ...... mettendo in discussione la coesionedel paese. Eventi che sommati mostrano la grave ... più a destra della storia di Israele, sono stati un flop totale, dallainternazionale alla ...... la conversione del cuore, per trovare la soluzione dei conflitti nel dialogo e nellae ... essa 'non è sola mancanza di guerra perché, prima di diventare un atteggiamentoe relazione,...

“Diplomazia”, al Sociale in scena Ferdinando Bruni e Elio De Capitani BergamoNews.it

LA STAGIONE DEL DONIZETTI. In scena «Diplomazia» con Ferdinando Bruni e Elio De Capitani lunedì 17 aprile (ore 20.30) e martedì 18 aprile (ore 10.30) al Teatro Sociale. Lunedì 17 aprile (ore 20.30) e ...Ci sono altri scenari cui la diplomazia pontificia guarda con interesse ... la Fondazione per l'Assistenza Sociale delle Chiese Cristiane (FASIC) e il Servizio Pace e Giustizia (Serpaj). Queste ...