DiGiEmme Serramenti | “La serratura e la struttura della porta blindata | ecco perché non vanno mai trascurati questi elementi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 aprile 2023) L’allarme degli esperti: è il gruppo di sicurezza a garantirci protezione, non sottovalutiamo la sua imnza. Parma, 11 aprile 2023. Con l’aumento dei furti e delle effrazioni, le porte blindate hanno assunto sempre più imnza per proteggere la nostra casa: progettate per resistere ai tentativi di scasso, infatti, offrono un maggior livello di sicurezza rispetto alle porte tradizionali, un migliore isolamento termoacustico ed esteticamente si integrano perfettamente con gli ambienti interni grazie a soluzioni di design sempre più raffinate e personalizzate. «Tuttavia, nel tempo abbiamo registrato da parte dei consumatori un crescente interesse per il design e le prestazioni energetiche delle porte blindate, ma di contro è calata l’attenzione suglili e sul gruppo di sicurezza, ...