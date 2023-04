Diffidati Benfica-Inter | i portoghesi a rischio squalifica in vista del ritorno quarti Champions League 2022 2023

(Di martedì 11 aprile 2023)edriprendono il loro cammino europeo all’Estadio da Luz nel match di andata deidi finale di. Idi Roger Schmidt devono però fare attenzione anche aiindella gara di, che in caso di ammonizione in Portogallo, salterebbero la gara di San Siro. I giocatori delche rischiano ciò sono 3: Florentino, Joao Mario e Gonçalo Ramos. A loro si aggiunge loto Otamendi, che salterà questa sfida di andata. Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Benfica-Inter, Champions League: infortunati, diffidati e squalificati - infoitsport : Champions League, andata quarti: diffidati e squalificati da Benfica-Inter in poi - internewsit : Champions League, andata quarti: diffidati e squalificati da Benfica-Inter in poi - - Inter_1908___ : RT @interavita_: ???? I diffidati che rischiano di saltare il ritorno di #UCL: Lautaro #Martinez, Alessandro #Bastoni, Federico #Dimar.co e… - tifointermilan : RT @interavita_: ???? I diffidati che rischiano di saltare il ritorno di #UCL: Lautaro #Martinez, Alessandro #Bastoni, Federico #Dimar.co e… -

...- Inter- Inter: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo; ... Bah (ginocchio), Gonçalo Guedes (ginocchio), Draxler (caviglia) In dubbio : nessuno: ...: Bradaric, Coulibaly, Piatek, VilhenaINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; ...vincere per riprendere il cammino e anche per preparare al meglio al prima sfida contro il. ......trasferte di venerdì sul campo della Salernitana e di martedì prossimo a Lisbona contro il... Occhio ai cartellini: sonoPerin, Danilo e Cuadrado da una parte; Dimarco, Gosens, Correa ...

Benfica-Inter, Champions League: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera OA Sport

I diffidati della gara odierna sono tanti, da ambedue le parti. Il Benfica, che non avrà a disposizione Bah e Otamendi, il primo per infortunio mentre il secondo per squalifica, ma si potrebbe ...Con loro, assente anche Alex Cordaz. In diffida Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez. Per il Benfica invece l’unico che non sarà a disposizione è Nicolas Otamendi: il centrale argentino è infatti ...