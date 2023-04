Diffidati Benfica-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di martedì 11 aprile 2023) Benfica ed Inter riprendono il loro cammino europeo all’Estadio da Luz nel match di andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono però fare attenzione anche ai Diffidati in vista della gara di ritorno, che in caso di ammonizione in Portogallo, salterebbero la gara di San Siro. I giocatori dell’Inter che rischiano ciò sono 3: Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez. Diffidati Benfica Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. Successivamente, alla quarta ammonizione ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023)edriprendono il loro cammino europeo all’Estadio da Luz nel match di andata deidi finale di. Idi Simone Inzaghi devono però fare attenzione anche aiindella gara di, che in caso di ammonizione in Portogallo, salterebbero la gara di San Siro. I giocatori dell’che rischiano ciò sono 3: Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez.Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la. Successivamente, alla quarta ammonizione ...

