Dieta chetogenica | un pericolo per il cuore

La Dieta chetogenetica è da qualche tempo per la Dieta delle star hollywoodiane come l'attrice Harry Barry, le sorelle Kardashian e anche del cestita LeBron James. Una Dieta che vieta il consumo di carboidrati e che potrebbe mettere in serio pericolo la salute del cuore, secondo degli studi proposti dall'Università canadese della British Columbia di Vancouver. Il sistema dietetico chetogenetico Questa Dieta si basa sul divieto dell'assunzione dei carboidrati alimentari, in maniera tale da 'costringere' l'organismo a produrre il glucosio necessario per mandare avanti l'organismo e al tempo stesso per aumentare il consumo energetico dei grassi presenti nel tessuto adiposo. Lo schema della Dieta Questa particolare Dieta è strutturata nel ...

