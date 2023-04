Dieci Decimi | Davide Trebbi racconta il viaggio in musica in giro per la città di Roma

(Di martedì 11 aprile 2023) E’ uscito il 3 aprile su tutte le piattaforme digitali (ma anche in cd e vinile, produzione indipendente) il nuovo album di Scholana, il progettole innesco di: arriva a sei anni dall’ultimo lavoro e festeggia il decennale di attivitàle della band. Non a caso si chiama, anche se questa è sola una delle sfumature di significato contenute in questo titolo: l’altra richiama direttamente la visione completa, iappunto, che si propone di avere sulla Capitale. Dietro, dentro e intorno a quest’album c’è infatti ladi, da sempre musa ispiratrice di(che in questo album ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sognialciielo : bella la vita di voi persone con dieci decimi di vista - FunweekMag : Il nuovo progetto di @davidetrebbi, che arriva a sei anni dall’ultimo e in collaborazione con Edoardo Petretti, è u… - pressitalia : Davide Trebbi, l'album 'Dieci Decimi' con un concept 'su rotaia' - A 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, un conc… - GiornalediMonte : Schola Romana Dieci Decimi. Per i suoi 10 anni, Schola Romana torna con - fainformazione : Schola Romana presenta ‘Dieci Decimi’. Album “su rotaia” scritto da Davide Trebbi ed Edoardo Petretti A 6 anni di… -

Il giudizio può essere inteso in maniera molto personale; la valutazione in, come risulta ... laddove invece nella valutazione numerica ne avevamo a disposizione, in genere, se non(ormai ...Gli uomini di Juric sonoa quota 38 grazie a un cammino dipartite vinte, otto pareggiate eperse, trenta gol fatti e trentaquattro subiti. I giallorossi hanno, invece, superato ...... pescandonetra quelle più interessanti attualmente in vendita nel nostro paese, abbiamo ... eroga 131 CV , una quindicina in più rispetto al 1.6 più pimpante, ma sono appena due i...

"Dieci Decimi", l'album che festeggia i 10 anni di Schola Romana The Walk of Fame Magazine

MILANO - È disponibile “C’erano Rossini, la Cacio&Pepe e Cinecittà”, su Amazon sia in formato Kindle che fisico con copertina flessibile, il decimo ...Non è arrivata la decima vittoria consecutiva fra campionato e coppe ma quella della Fiorentina è stata comunque una settimana bellissima. Il pareggio in casa contro lo Spezia non cambia di una virgol ...