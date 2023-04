Di Marzio: «Benfica, certezze diminuite! I motivi. Inter migliorata in un aspetto» (Di martedì 11 aprile 2023) Gianluca Di Marzio, in collegamento su Sky Sport 24, fornisce le ultime su Benfica-Inter. Il giornalista parla a proposito del momento dei lusitani, con la squadra di Schmidt che ha perso qualche certezza negli ultimi giorni certezze – Questo il racconto di Di Marzio: «Le certezza del Benfica sono diminuite negli ultimi giorni, soprattutto dopo la sconfitta contro il Oorto. L’assenza di Otamendi, di Bah, con Grimaldo non al 100%. Una panchina che non ha ricambi all’altezza tolto David Neres. La certezza dei lusitani è Schmidt, un allenatore che ha cambiato la mentalità del Benfica. Un allenatore che ha trasformato la squadra dal punto di vista offensivo: 50 gol segnati in più rispetto allo scorso anno. Dall’altra parte c’è un Inter che segna poco ma è ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Gianluca Di, in collegamento su Sky Sport 24, fornisce le ultime su. Il giornalista parla a proposito del momento dei lusitani, con la squadra di Schmidt che ha perso qualche certezza negli ultimi giorni– Questo il racconto di Di: «Le certezza delsono diminuite negli ultimi giorni, soprattutto dopo la sconfitta contro il Oorto. L’assenza di Otamendi, di Bah, con Grimaldo non al 100%. Una panchina che non ha ricambi all’altezza tolto David Neres. La certezza dei lusitani è Schmidt, un allenatore che ha cambiato la mentalità del. Un allenatore che ha trasformato la squadra dal punto di vista offensivo: 50 gol segnati in più rispetto allo scorso anno. Dall’altra parte c’è unche segna poco ma è ...

