Di Maria avrà un nuovo ruolo? L’ultima idea della Juventus (Di martedì 11 aprile 2023) Un giocatore assolutamente fondamentale per questa Juventus; Di Maria, in futuro, potrebbe avere un nuovo ruolo con i bianconeri. L’ultima sessione di mercato ha visto la Juventus portare alla corte di Allegri una serie di giocatori di altissimo livello; tra questi non possiamo non citare Di Maria. L’argentino, al suo arrivo, è stato giustamente acclamato dall’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Di Maria (LaPresse)Parliamo, infatti, di un giocatore dalle qualità indiscusse; tecnico, abile nell’uno contro uno e con una capacità di decidere le partite che pochi giocatori possono vantare. Dal post mondiale stiamo vedendo un Di Maria completamente diverso e questo è solo un bene per la Juventus. In attesa di capire il futuro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 aprile 2023) Un giocatore assolutamente fondamentale per questa; Di, in futuro, potrebbe avere uncon i bianconeri.sessione di mercato ha visto laportare alla corte di Allegri una serie di giocatori di altissimo livello; tra questi non possiamo non citare Di. L’argentino, al suo arrivo, è stato giustamente acclamato dall’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Di(LaPresse)Parliamo, infatti, di un giocatore dalle qualità indiscusse; tecnico, abile nell’uno contro uno e con una capacità di decidere le partite che pochi giocatori possono vantare. Dal post mondiale stiamo vedendo un Dicompletamente diverso e questo è solo un bene per la. In attesa di capire il futuro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DoctorM77 : Per me la Juve (se dai tribunali ne usciamo vivi) avrà bisogno di veramente poco sul mercato. Due terzini e due est… - iamexemi : 'Si merita di avere la mamma vera, non di una che poi dovrà occuparsene' L'avrà detto anche alla sua grande amica M… - senonsonogigIi : comunque sono tutti terrorizzati dal noce moscata gate Maria gli avrà fatto firmare un contratto di segretezza col sangue come minimo - Sofia93Holland : Va be' ma tanto Maria Josè di anelli preziosi ne avrà avuti centinaia ??. #Freedomitalia1 - Maria_Pia_Leone : RT @DanieleDalMoro1: Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante che solo chi la fatto può capire quanto sia mentalmente… -