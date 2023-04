Di Lorenzo: «Sembra scontato giocarci un quarto di finale di Champions ma non è così» (Di martedì 11 aprile 2023) La conferenza di Giovanni Di Lorenzo: «Della partita di campionato se n’è parlato anche troppo, l’abbiamo analizzata, ma conterà domani sera contro una grande squadra, difficile, il livello è altissimo, ci siamo allenati bene, la partita di Lecce ha aiutato il morale. «Leao è forte, di qualità, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tante individualità». «La partita di campionato? Domani sarà completamente diversa». Di Lorenzo: «Osimhen? Sappiamo che è un grandissimo giocatore, è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho piena fiducia nei nostri giocatori, siamo tranquilli. È importante ma in questa partita non ci sarà». «A Lecce abbiamo sfruttato le palle inattive». «Non siamo stati la solita squadra in campionato contro il Milan, non sono preoccupato per domani. Non abbiamo messo in campo le nostre qualità, anche per merito ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) La conferenza di Giovanni Di: «Della partita di campionato se n’è parlato anche troppo, l’abbiamo analizzata, ma conterà domani sera contro una grande squadra, difficile, il livello è altissimo, ci siamo allenati bene, la partita di Lecce ha aiutato il morale. «Leao è forte, di qualità, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tante individualità». «La partita di campionato? Domani sarà completamente diversa». Di: «Osimhen? Sappiamo che è un grandissimo giocatore, è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho piena fiducia nei nostri giocatori, siamo tranquilli. È importante ma in questa partita non ci sarà». «A Lecce abbiamo sfruttato le palle inattive». «Non siamo stati la solita squadra in campionato contro il Milan, non sono preoccupato per domani. Non abbiamo messo in campo le nostre qualità, anche per merito ...

