Di Lorenzo: “Non siamo dipendenti da Osimhen, ho fiducia dei mie compagni” (Di martedì 11 aprile 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League. Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League. Il capitano del Napoli dice: “Della partita di campionato si è parlato già troppo, l’abbiamo analizzata col mister, ma conta quello che faremo in Champions League sempre con il Milan. Noi ci siamo preparati bene. La vittoria con il Lecce ci ha dato subito grande morale, perché siamo ritornati alla vittoria. Timori? Sicuramente nessun timore, è un risultato pesante ma noi non siamo stati la solita squadra. Sono sicuro che domani sarà una partita diversa“. Di Lorenzo dovrà marcare Rafa Leao: “Sicuramente è un giocatore forte e di qualità, ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League. Giovanni Di, difensore del Napoli parla in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, quarti di finale gara di Champions League. Il capitano del Napoli dice: “Della partita di campionato si è parlato già troppo, l’abbiamo analizzata col mister, ma conta quello che faremo in Champions League sempre con il Milan. Noi cipreparati bene. La vittoria con il Lecce ci ha dato subito grande morale, perchéritornati alla vittoria. Timori? Sicuramente nessun timore, è un risultato pesante ma noi nonstati la solita squadra. Sono sicuro che domani sarà una partita diversa“. Didovrà marcare Rafa Leao: “Sicuramente è un giocatore forte e di qualità, ma ...

