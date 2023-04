Di Lorenzo in conferenza: “Domani non sarà come in campionato”, poi il commento su Osimhen (Di martedì 11 aprile 2023) Siamo alla vigilia della sfida più importante della storia del Napoli, il quarto di finale di Champions League contro il Milan rappresenta per gli azzurri un appuntamento indimenticabile. A guidare i partenopei in questo importante match da capitano ci sarà Giovanni Di Lorenzo, il quale, nella consueta conferenza stampa prepartita, ha presentato la sfida contro i rossoneri. Di seguito le sue parole: Sensazioni nello spogliatoio dopo il campionato: Si è parlato già troppo della partita di campionato, conterà quello che faremo Domani, il livello è altissimo. Siamo pronti ci siamo allenati bene. Tornare a vincere contro il Lecce ci ha tirato il morale su. Su Leao: È un giocatore forte, dovremmo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tantissime individualità, dovremmo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Siamo alla vigilia della sfida più importante della storia del Napoli, il quarto di finale di Champions League contro il Milan rappresenta per gli azzurri un appuntamento indimenticabile. A guidare i partenopei in questo importante match da capitano ciGiovanni Di, il quale, nella consuetastampa prepartita, ha presentato la sfida contro i rossoneri. Di seguito le sue parole: Sensazioni nello spogliatoio dopo il: Si è parlato già troppo della partita di, conterà quello che faremo, il livello è altissimo. Siamo pronti ci siamo allenati bene. Tornare a vincere contro il Lecce ci ha tirato il morale su. Su Leao: È un giocatore forte, dovremmo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tantissime individualità, dovremmo ...

