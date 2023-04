Di Lorenzo: “Basta pensare allo 0-4 in campionato, godiamoci questo momento” (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGiovanni Di Lorenzo affianca nuovamente Luciano Spalletti nella conferenza stampa dell’andata dei quarti di Champions. Era già accaduto in occasione dell’andata degli ottavi, in casa dell’Eintracht. Anche stavolta turno eliminatorio con andata fuori casa, Milan-Napoli: “Della partita di campionato penso si sia parlato anche troppo. La abbiamo analizzata, come è giusto che sia, insieme al mister. Ma dobbiamo pensare unicamente alla partita di domani, contro un avversario fortissimo. Il livello è altissimo e ci siamo preparati bene per scendere in campo. La vittoria di Lecce è servita anche per tirare su il morale. Siamo pronti”. Di Lorenzo si ritroverà di fronte Leao: “E’ un giocatore forte, di qualità ma dovremo stare attenti a tutta la squadra. Sappiamo che hanno tantissime individualità, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGiovanni Diaffianca nuovamente Luciano Spalletti nella conferenza stampa dell’andata dei quarti di Champions. Era già accaduto in occasione dell’andata degli ottavi, in casa dell’Eintracht. Anche stavolta turno eliminatorio con andata fuori casa, Milan-Napoli: “Della partita dipenso si sia parlato anche troppo. La abbiamo analizzata, come è giusto che sia, insieme al mister. Ma dobbiamounicamente alla partita di domani, contro un avversario fortissimo. Il livello è altissimo e ci siamo preparati bene per scendere in campo. La vittoria di Lecce è servita anche per tirare su il morale. Siamo pronti”. Disi ritroverà di fronte Leao: “E’ un giocatore forte, di qualità ma dovremo stare attenti a tutta la squadra. Sappiamo che hanno tantissime individualità, ...

