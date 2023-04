Desalinizzatori e nuovi invasi La ricetta del governo contro la siccità spiegata da Rotelli

Leggi su formiche

(Di martedì 11 aprile 2023) Dal pianoal recupero delle acque reflue per l’uso agricolo. La cabina di regia con precise funzioni operative (anche se manca ancora la nomina ufficiale del commissario) e un robusto impianto sanzionatoriole estrazioni illegali d’acqua e per le inadempienze nelle attività di manutenzione delle dighe. Il nuovo decreto, che ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri del 6 aprile, rappresenta una “risposta strutturale a un problema che, da almeno vent’anni, ciclicamente riguarda il nostro Paese” ha spiegato la premier Giorgia Meloni a margine della riunione con i ministri la settimana scorsa. Ma c’è qualcosa in più. Coinvolgendo sei ministeri, il piano per contrastare la carenza idrica si muoverà su più livelli e intreccerà con ogni probabilità anche la rivisitazione del Pnrr e dei fondi europei in generale. ...