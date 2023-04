"Denunciare non serve". Sandra Milo choc sulla violenza sulle donne, l'ira della Venier (Di martedì 11 aprile 2023) L'attrice a Domenica In parla delle violenze subite dal primo compagno. L'invito della conduttrice a tutte le donne: "Denunciate le violenze" Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) L'attrice a Domenica In parla delle violenze subite dal primo compagno. L'invitoconduttrice a tutte le: "Denunciate le violenze"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Ieri sera eravamo stati i primi e forse gli unici a “denunciare” anche il rigore piuttosto evidente non fischiato s… - GianniTrux : @matteosalvinimi No, non sono d'accordo. Vorrei metteste lo stesso impegno per denunciare evasori e malversarori ch… - AndyMontany : @LoStornellatore Lei può denunciare chi vuole, con o senza prove, il rischio (in caso di malafede) è quello di fini… - ZZilianal : @ElChino222222 @CozzolinoSalvo @lVendemiale Non posso che darle ragione, ora corra a fare la donazione per il mio c… - Brigante1959 : RT @Roby86341796: tantissimi di noi . Avete taciuto perché? Non vi azzardate a parlare di rispetto per la ragazza. È da sempre che ci vien… -