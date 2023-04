Denny Mendez e Francesco Branchetti a Firenze con “Cose di ogni giorno”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 aprile 2023) Sabato 22 e domenica 23 aprile andranno in scena al Teatro Le Laudi diper una nuova commedia firmata– Il 22 e 23 aprile arriva sul palco del Teatro Le Laudi dila divertente commedia “di” con. In scena accanto ai due protagonisti Isabella Giannone e José De La Paz, la regia è firmata da, le musiche sono di Pino Cangialosi, le scene di Andrea Franculli, i costumi di Clara Surro. In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, hanno una figlia ...