Delta del Po | la siccità lascia in ginocchio i produttori di riso | “Combattiamo con il mare | noi non possiamo aspettare le grandi opere”

"La situazione è tragica". Non nasconde le sue preoccupazioni l'imprenditrice agricola Elisa Moretto. La sua azienda, ereditata dalla famiglia, produce riso sul Delta del Po da 35 anni. La siccità ora rischia di metterla in ginocchio. "L'anno scorso abbiamo fatto un quarto del raccolto. Abbiamo 46 ettari dedicati alla coltivazione del riso, ma abbiamo raccolto solo 900 su 3600 quintali. Praticamente il nulla". E in 12 mesi la situazione non è migliorata. "Nel 2022 abbiamo cominciato a soffrire le pene dell'inferno a maggio, quest'anno già a marzo avevamo il sale nei canali. Il nostro è un problema di cuneo salino, che entra nei nostri canali rendendoli inutilizzabili. Noi non possiamo aspettare 5 o 10 anni che si finiscano le opere infrastrutturali.

