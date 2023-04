Del Genio: “Preferirei Elmas centravanti, vi spiego” (Di martedì 11 aprile 2023) Paolo Del Genio parla dell’assenza di Victor Osimhen: “Tra Lozano ed Elmas, scegliere il macedone titolare“. Spalletti in conferenza stampa ha lanciato l’allarme attaccanti: ha detto che Raspadori dovrà essere ancora testato, che non non è sicuro che può giocare titolare. Per questo motivo si pensa anche a possibili soluzioni alternative, come Kvaratskhelia prima punta. Del Genio ai microfoni di Tele A ha detto: “Lozano conosce meglio i movimenti, ma se fossi io a scegliere farei giocare Elmas centravanti. Questo perché Lozano potrebbe essere utile nella staffetta per Politano. Kvaratskhelia prima punta? Dico di no perché lui fa la differenza a sinistra. Elmas potrebbe partire dall’inizio con Giacomo Raspadori pronto a subentrare nella ripresa“. Poi Del Genio è tornato ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Paolo Delparla dell’assenza di Victor Osimhen: “Tra Lozano ed, scegliere il macedone titolare“. Spalletti in conferenza stampa ha lanciato l’allarme attaccanti: ha detto che Raspadori dovrà essere ancora testato, che non non è sicuro che può giocare titolare. Per questo motivo si pensa anche a possibili soluzioni alternative, come Kvaratskhelia prima punta. Delai microfoni di Tele A ha detto: “Lozano conosce meglio i movimenti, ma se fossi io a scegliere farei giocare. Questo perché Lozano potrebbe essere utile nella staffetta per Politano. Kvaratskhelia prima punta? Dico di no perché lui fa la differenza a sinistra.potrebbe partire dall’inizio con Giacomo Raspadori pronto a subentrare nella ripresa“. Poi Delè tornato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Tenga duro, Cavaliere!' Il cartoon di @makkox a #propagandalive - Agenzia_Ansa : Cinquant'anni senza Pablo Picasso, l'attualità del genio. Due mostre in Italia, oltre 60 nel mondo, celebrano la me… - Scacciavillani : @TRlBVNVS_PLEBIS @lucakajami Ma come tutti voi studiosi minkio-nazi-comunisti vi vergognate di voi stessi al punto… - grillocogitandi : @Yon_Yonson71 In un certo senso ammiro il genio del male. Se il modo è pieno di idioti cerebrolesi che credono ai m… - JozeJechich_JJ : In arrivo nuovo pacchetto di aiuti tedesco. Comprende veicoli del genio ed autocarri ad alta mobilità. -