Défi Atlantique, è Ian Lipinski su Crédit Mutuel il vincitore della prima tappa (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo dieci giorni di navigazione, è il velista francese Ian Lipinski a bordo di Crédit Mutuel a tagliare per primo il traguardo di Horta e ad aggiudicarsi la prima tappa della Défi Atlantique 2023. Ancora in gara Ambrogio Beccaria su Alla Grande Pirelli, al momento secondo ad una ventina di miglia da Lipinski, e Alberto Bona su IBSA, terzo a quaranta miglia circa. Défi Atlantique, dopo Lipinski attesi Beccaria e Bona Come già detto ieri, il velista francese ha preso il largo dando lo strappo ad una regata che, per diversi giorni, ha visto Bona e Beccaria scambiarsi il comando. Un derby tutto italiano interrotto da Lipinski, che ha saputo interpretare al meglio il ...

In barca col campione Ambrogio Beccaria, nuovo campione italiano della vela oceanica In questi giorni sta gareggiando (in testa) verso le Azzorre nella prima tappa della 'Défi Atlantique', altra gara tipicamente francese, a bordo della sua barca ipertecnologica 'AllaGrandePirelli'. Mapei continua a navigare con Ambrogio Beccaria Dopo l'ottimo posizionamento alla RORC Caribbean 600, il navigatore milanese è pronto per una nuova sfida oceanica: la Défi Atlantique, in partenza il prossimo 1° aprile dal porto di Pointe - à - ... Che spettacolo il duello tra Bona e Beccaria alla Defi Atlantique Horta - Che spettacolo la sfida tra Alberto Bona su IBSA e Ambrogio Beccaria su Alla Grande Pirelli per la leadership nella Defì Atlantique. I due Class 40 italiani stanno infatti guidando la prima tappa, dalla Guadalupa a Horta (Faial, Azzorre), della transatlantica di ritorno in Europa. IBSA di Alberto Bona ha guidato la ...