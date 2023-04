Défi Atlantique | a Lipinski la prima tappa | secondo Beccaria | Bona terzo

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 11 aprile 2023) Dopo dieci giorni di navigazione, è il velista francese Iana bordo di Crédit Mutuel a tagliare per primo il traguardo di Horta e ad aggiudicarsi ladella2023. Con parte della flotta ancora in gara,ha anticipato i due velisti italiani di poche ore., dopoattesiCome già detto ieri, il velista francese ha preso il largo dando lo strappo ad una regata che, per diversi giorni, ha vistoscambiarsi il comando. Un derby tutto italiano interrotto da, che ha saputo interpretare al meglio il percorso di regata e allungando di diverse miglia nel ...