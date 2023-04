Def, via libera del governo: 3 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale, slitta Quota 41. La pressione fiscale è al 43,3% (Di martedì 11 aprile 2023) Per la Quota 41 ci sarà ancora da attendere. E anche per l’a riduzione delle aliquote Irpef, una riforma che probabilmente dovrà autofinanziarsi. Mentre 3 miliardi di euro dovrebbero essere impiegati per ridurre il cuneo fiscale. Sono queste alcune delle cifre contenute nel Documento di economia e finanza 2023 (Def), il primo del governo Meloni, approvato nel Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile. Nel documento, tra le altre cose, vengono anche riviste le stime sul Pil che nel 2023 dovrebbe crescere dello 0,9 per cento, all’1 per cento nel quadro programmatico – ossia con gli interventi decisi dal governo – e in rialzo dello 0,3% rispetto al Documento programmatico di bilancio dello scorso novembre. Il Pil tendenziale per il 2024 è all’1,4% ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Per la41 ci sarà ancora da attendere. E anche per l’a riduzione delle aliquote Irpef, una riforma che probabilmente dovrà autofinanziarsi. Mentre 3didovrebbero essere impiegati per ridurre il. Sono queste alcune delle cifre contenute nel Documento di economia e finanza 2023 (Def), il primo delMeloni, approvato nel Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile. Nel documento, tra le altre cose, vengono anche riviste le stime sul Pil che nel 2023 dovrebbe crescere dello 0,9 per cento, all’1 per cento nel quadro programmatico – ossia con gli interventi decisi dal– e in rialzo dello 0,3% rispetto al Documento programmatico di bilancio dello scorso novembre. Il Pil tendenziale per il 2024 è all’1,4% ...

