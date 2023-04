Def, via libera del Cdm: taglio cuneo fiscale per oltre 3 miliardi (Di martedì 11 aprile 2023) La nota del ministero: "Obiettivo nuovi interventi per famiglie e imprese. Al lavoro per terza rata Pnrr" Via libera del Consiglio dei ministri al Def 2023. “La prudenza di questo documento è ambizione responsabile. Abbiamo davanti a noi grandi sfide, dai cambiamenti climatici al declino demografico della popolazione italiana ma anche notevoli opportunità di aprire una nuova fase di sviluppo del nostro Paese”, afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando il Documento di economia e finanza. “Le riforme avviate intendono riaccendere la fiducia nel futuro – prosegue Giorgetti – tutelando la natalità e le famiglie anche attraverso la riforma fiscale che privilegerà i nuclei numerosi. Inoltre riconoscerà lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il lavoro quale espressione essenziale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) La nota del ministero: "Obiettivo nuovi interventi per famiglie e imprese. Al lavoro per terza rata Pnrr" Viadel Consiglio dei ministri al Def 2023. “La prudenza di questo documento è ambizione responsabile. Abbiamo davanti a noi grandi sfide, dai cambiamenti climatici al declino demografico della popolazione italiana ma anche notevoli opportunità di aprire una nuova fase di sviluppo del nostro Paese”, afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando il Documento di economia e finanza. “Le riforme avviate intendono riaccendere la fiducia nel futuro – prosegue Giorgetti – tutelando la natalità e le famiglie anche attraverso la riformache privilegerà i nuclei numerosi. Inriconoscerà lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il lavoro quale espressione essenziale ...

