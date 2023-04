Def, via libera del cdm: spunta un nuovo taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi. Crescita 2023 prevista a +1%, deficit/pil confermato al +4,5% (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo Meloni annuncia a sorpresa un nuovo taglio del cuneo fiscale “a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi” per un valore di 3 miliardi con l’obiettivo di “sostenere il potere d’acquisto delle famiglie” affossato dall’inflazione e contribuire alla “moderazione della Crescita salariale”. La notizia arriva dal comunicato finale del consiglio dei ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza, cioè il provvedimento che rappresenta la cornice della manovra. La misura sarà finanziata utilizzando la differenza tra il deficit tendenziale (quello che si registrerebbe senza ulteriori interventi), che si è fermato al 4,35%, e quello programmatico, confermato al 4,5%. Non resterà dunque alcuna spazio per la “abolizione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo Meloni annuncia a sorpresa undel“a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi” per un valore di 3con l’obiettivo di “sostenere il potere d’acquisto delle famiglie” affossato dall’inflazione e contribuire alla “moderazione dellasalariale”. La notizia arriva dal comunicato finale del consiglio dei ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza, cioè il provvedimento che rappresenta la cornice della manovra. La misura sarà finanziata utilizzando la differenza tra iltendenziale (quello che si registrerebbe senza ulteriori interventi), che si è fermato al 4,35%, e quello programmatico,al 4,5%. Non resterà dunque alcuna spazio per la “abolizione della ...

