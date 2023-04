Def | Meloni nel solco di Draghi con le incognite Pnrr e debito

(Di martedì 11 aprile 2023) L’attesa che, nonostante le indiscrezioni, circonda il Def che il governo varerà oggi è comprensibile. Si tratta del primo passo della prima legge di bilancio attribuibile al governo di centrodestra, first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRenzotti : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… - max65bo : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… - LoredanaDiMaio3 : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… - Mintauros1 : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… - JohnHard3 : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… -

Numeri leggermente più alti che si traducono in risorse per la manovra del prossimo autunno: ildi fatto è il primo vero atto di politica economica del governo, che fornisce il quadro ...Sono queste le nuove stime del Governo che nelipotizzerà uno scenario tendenziale che vede il ...il governo presenterà domani con il primo Documento di economia e finanza firmato da Giorgia...Numeri leggermente più alti che si traducono in risorse per la Manovra del prossimo autunno: ildi fatto è il primo vero atto di politica economica del governo, che fornisce il quadro ...

Il Governo alla prova dei Conti: il primo Def di Giorgia Meloni Today.it

SE LE INDISCREZIONI SARANNO rispettate, il Def Meloni-Giorgetti non si scosterà però dal solco di quello Draghi-Franco. Il ministro dell’Economia raccomanda prudenza e trasferisce in cifre il saggio ...Il primo Documento di economia e finanza del governo di Giorgia Meloni avrà un profilo di grande prudenza e ... che questa prudenza sia scambiata per immobilismo. Dunque siccome il Def è un documento ...