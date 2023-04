Def, il governo ignora gli studi sull’inflazione causata dai profitti. E ascolta Confindustria: l’importante è non far crescere i salari (Di martedì 11 aprile 2023) La Banca centrale europea avverte i governi dell’Eurozona che se vogliono far qualcosa per contenere l’inflazione dovrebbero guardare la luna: i profitti eccessivi messi a segno da aziende che stanno aumentando i prezzi ben oltre quanto giustificato dai maggiori costi. In Italia l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni tiene gli occhi fissi sul dito, cioè gli stipendi. E, evocando una “pericolosa spirale” del tutto inesistente, risponde con un altro mini taglio del cuneo fiscale che lascerà nelle tasche dei lavoratori pochi euro in più al mese. Una misura mirata dichiaratamente a placare le rivendicazioni dei lavoratori e tener bassi i salari, nel Paese in cui negli ultimi 30 anni sono cresciuti dello 0,3% e un dipendente su quattro è in povertà relativa. Un corto circuito che sarebbe ben difficile da spiegare se non fosse che la richiesta di tagliare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) La Banca centrale europea avverte i governi dell’Eurozona che se vogliono far qualcosa per contenere l’inflazione dovrebbero guardare la luna: ieccessivi messi a segno da aziende che stanno aumentando i prezzi ben oltre quanto giustificato dai maggiori costi. In Italia l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni tiene gli occhi fissi sul dito, cioè gli stipendi. E, evocando una “pericolosa spirale” del tutto inesistente, risponde con un altro mini taglio del cuneo fiscale che lascerà nelle tasche dei lavoratori pochi euro in più al mese. Una misura mirata dichiaratamente a placare le rivendicazioni dei lavoratori e tener bassi i, nel Paese in cui negli ultimi 30 anni sono cresciuti dello 0,3% e un dipendente su quattro è in povertà relativa. Un corto circuito che sarebbe ben difficile da spiegare se non fosse che la richiesta di tagliare il ...

