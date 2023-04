Def, 3 miliardi di deficit per taglio del cuneo. Governo dichiara stato di emergenza su migrazione (Di martedì 11 aprile 2023) Nello scenario tendenziale a legislazione vigente contenuto nel Def, il Pil è previsto crescere dello 0,9% nel 2023 (all’1% nel quadro programmatico). Il Pil tendenziale per il 2024 è all’1,4% (1,5% programmatico), dell’1,3% nel 2025 e dell’1,1% nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico) Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 aprile 2023) Nello scenario tendenziale a legislazione vigente contenuto nel Def, il Pil è previsto crescere dello 0,9% nel 2023 (all’1% nel quadro programmatico). Il Pil tendenziale per il 2024 è all’1,4% (1,5% programmatico), dell’1,3% nel 2025 e dell’1,1% nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : @scenarieconomic @SoniaLaVera Le pensioni, subendo una rivalutazione PARZIALE, sono state TAGLIATE: ecco spiegato i… - Linochiara1 : @chiaragribaudo Def approvato, crescita del pil, 3 miliardi di tesoretto. Vi scoppia il fegato - Agenzia_Ansa : Via liberadel Cdm al Def, 3 mld di deficit per il taglio del cuneo. Le stime programmatiche del Mef: Pil 2023 all'1… - fisco24_info : Via libera al Def, 3 miliardi di deficit per il taglio del cuneo: Le stime programmatiche: Pil 2023 all'1%, all'1,5… - Gerardo53762896 : RT @Libero_official: Il CdM dà il via libera al #Def: +1% di crescita del #Pil contro la previsione dello 0,7% del #Fmi. Capitolo #pensioni… -