Decreto siccità, ViviamoFiumicino: “Il Governo va nella giusta direzione, la politica locale lo segua” (Di martedì 11 aprile 2023) Fiumicino – “Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto siccità, un provvedimento tanto atteso grazie al quale per la prima volta, si andrà ad affrontare in maniera strutturale il grave problema della crisi idrica diventato oramai costante per il nostro Paese”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini, che spiega: “Tra gli elementi importanti di questo Decreto vi sono specifiche misure atte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, come l’aumento del volume degli invasi, la creazione di bacini e di vasche di raccoglimento delle acque meteoriche per uso agricolo, il riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo, ecc… Queste ed altre misure troveranno immediata attuazione grazie ad un sistema di governance ben ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023) Fiumicino – “Il Consiglio dei Ministri ha approvato il, un provvedimento tanto atteso grazie al quale per la prima volta, si andrà ad affrontare in maniera strutturale il grave problema della crisi idrica diventato oramai costante per il nostro Paese”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini, che spiega: “Tra gli elementi importanti di questovi sono specifiche misure atte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, come l’aumento del volume degli invasi, la creazione di bacini e di vasche di raccoglimento delle acque meteoriche per uso agricolo, il riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo, ecc… Queste ed altre misure troveranno immediata attuazione grazie ad un sistema di governance ben ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Siccità, il decreto del governo? Un mese per individuare gli “interventi urgenti”. E niente sulla razionalizzazione… - tg2rai : Il governo vara un decreto per oltre 3 mila assunzioni, due terzi nelle forze dell'ordine. @GiorgiaMeloni: 'Più sic… - EleonoraEvi : Lo abbiamo ribattezzato così l’ultimo decreto approvato ieri dal governo. Meloni dice di voler agire tempestivamen… - PaoloFicarra : RT @Marco_dreams: Primo provvedimento del Decreto Siccità: multe fino a 50mila euro per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizz… - GiorgioBergesio : La crisi idrica è un’emergenza nazionale, e la nostra provincia è tra le più colpite. Le misure approvate con il “d… -