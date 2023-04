Decreto migranti, il governo rafforza la stretta (Di martedì 11 aprile 2023) Parola d'ordine e' "stringere" le norme ora in vigore sull'immigrazione - in particolare sulla protezione speciale che agisce sui richiedenti asilo e sui rimpatri degli irregolari - perche' siano un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Parola d'ordine e' "stringere" le norme ora in vigore sull'immigrazione - in particolare sulla protezione speciale che agisce sui richiedenti asilo e sui rimpatri degli irregolari - perche' siano un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 38 le vittime e 18 i dispersi nei naufragi. Dal governo Meloni nessun passo indietro. L'opposizione si prepara a da… - TgLa7 : #Migranti, dato l'alto numero di arrivi - 3000 in 3 giorni - difficile la rapida distribuzione dei migranti sul ter… - Frances20665381 : RT @gabrillasarti2: ???? Cutro è servito per costrigere a imbarcare più clandestini e sempre piu lontano e in SAR tuninisina e libica, siamo… - ninda1952 : RT @RaiNews: 38 le vittime e 18 i dispersi nei naufragi. Dal governo Meloni nessun passo indietro. L'opposizione si prepara a dar battaglia… - Giornaleditalia : #migrantisoccorsiemendamenti Migranti, al via la stretta con gli emendamenti al decreto. Da venerdì soccorsi 3200 p… -