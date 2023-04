Decreto migranti, il governo rafforza la stretta: in arrivo gli emendamenti al Senato (Di martedì 11 aprile 2023) Martedì alle 18 la commissione Affari costituzionali del Senato tornerà a riunirsi. L’attenzione sarà tutta sugli emendamenti governativi annunciati dal sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni. Come riferiscono fonti vicine a chi segue il dossier migranti, saranno poche correzioni al Decreto, quasi chirurgiche, ma capaci di rafforzare la linea ’stop partenze’ e lotta agli scafisti. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 aprile 2023) Martedì alle 18 la commissione Affari costituzionali deltornerà a riunirsi. L’attenzione sarà tutta sugligovernativi annunciati dal sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni. Come riferiscono fonti vicine a chi segue il dossier, saranno poche correzioni al, quasi chirurgiche, ma capaci dire la linea ’stop partenze’ e lotta agli scafisti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 38 le vittime e 18 i dispersi nei naufragi. Dal governo Meloni nessun passo indietro. L'opposizione si prepara a da… - Claudia19485227 : RT @gabrillasarti2: ???? Cutro è servito per costrigere a imbarcare più clandestini e sempre piu lontano e in SAR tuninisina e libica, siamo… - fisco24_info : Decreto migranti, il governo rafforza la stretta: in arrivo gli emendamenti al Senato: Martedì alle 18 la commissio… - BB21299453 : - al35479958 : RT @gabrillasarti2: ???? Cutro è servito per costrigere a imbarcare più clandestini e sempre piu lontano e in SAR tuninisina e libica, siamo… -