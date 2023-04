Decoro di Roma, AMA prepara una pulizia di 1.200 strade sulla Capitale (Di martedì 11 aprile 2023) Nuova operazione straordinaria di AMA sulle strade di Roma, pronta a pulire ben 1.200 arterie urbane tra vie, viali e piazze. La mossa dovrebbe dipendere dalla visita dei commissari EXPO nella Capitale, con il sindaco Roberto Gualtieri che vuol far vedere come la nostra città sia all’altezza di ospitare un evento simile. Una situazione cui la Città Eterna dovrà confermarsi su più fronti: infatti oltre al piano di sicurezza locale, servirà anche mostrare il Decoro della stessa metropoli (nonostante la palese emergenza rifiuti presente sulle nostre strade). La pulizia speciale delle strade di Roma I lavori interesseranno tutti i 15 Municipi della Capitale, dove la pulizia interessare, oltretutto, anche i parchi pubblici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Nuova operazione straordinaria di AMA sulledi, pronta a pulire ben 1.200 arterie urbane tra vie, viali e piazze. La mossa dovrebbe dipendere dalla visita dei commissari EXPO nella, con il sindaco Roberto Gualtieri che vuol far vedere come la nostra città sia all’altezza di ospitare un evento simile. Una situazione cui la Città Eterna dovrà confermarsi su più fronti: infatti oltre al piano di sicurezza locale, servirà anche mostrare ildella stessa metropoli (nonostante la palese emergenza rifiuti presente sulle nostre). Laspeciale dellediI lavori interesseranno tutti i 15 Municipi della, dove lainteressare, oltretutto, anche i parchi pubblici ...

