De Laurentiis pessimista su Osimhen: ecco la frase detta ad alcuni tifosi (Di martedì 11 aprile 2023) Il grande dubbio della vigilia di Milan - Napoli è la presenza in campo di Victor Osimhen. In attesa di novità, con quella di oggi che sarà giornata chiave con anche le parole di Spalletti in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) Il grande dubbio della vigilia di Milan - Napoli è la presenza in campo di Victor. In attesa di novità, con quella di oggi che sarà giornata chiave con anche le parole di Spalletti in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, De Laurentiis pessimista: 'Osimhen non è nelle condizioni per giocare contro il Milan' - TuttoMercatoWeb : Napoli, De Laurentiis pessimista: 'Osimhen non è nelle condizioni per giocare contro il Milan' -