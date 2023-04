De Laurentiis: “Osimhen non recupera per Milan-Napoli” (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha un cattivo presentimento: Victor Osimhen non gioca Milan-Napoli. Il presidente del Napoli ha trascorso le vacanze pasquali a Lacco Ameno e non sa ancora se parteciperà alla trasferta di Milano. Milan-Napoli segna la storia per la SSCN perché fino ad ora mai il club aveva giocato un match valido per i quarti di Champions League. Osimhen il recupero per Milan-Napoli Repubblica fa sapere che il presidente De Laurentiis si è fermato anche a firmare alcuni autografi con i tifosi. Il presidente azzurro, si è sbilanciato anche sul recupero di Osimhen in vista di Milan-Napoli: ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio Deha un cattivo presentimento: Victornon gioca. Il presidente delha trascorso le vacanze pasquali a Lacco Ameno e non sa ancora se parteciperà alla trasferta dio.segna la storia per la SSCN perché fino ad ora mai il club aveva giocato un match valido per i quarti di Champions League.il recupero perRepubblica fa sapere che il presidente Desi è fermato anche a firmare alcuni autografi con i tifosi. Il presidente azzurro, si è sbilanciato anche sul recupero diin vista di: ...

