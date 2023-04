De Laurentiis | frasi choc su Osimhen | le sue parole terrorizzano i tifosi

(Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina la supersfida europea tra Milan e Napoli: il clima è sempre più incandescente e anche le dichiarazioni della vigilia hanno un peso enorme PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’attesa è quasi finita, San Siro è pronto a bollire. Mercoledì alle 21 ci sarà il primo atto tra Milan e Napoli, l’andata dei quarti di finale di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ?? #MilanNapoli, per #Osimhen in campo speranze quasi nulle Oggi ulteriori controlli per il nigeriano E quelle… -

Di Lorenzo l'altra mattina ci ha messo dueda capitano e sono state duedi questo tipo. ... LA FORZA DEL NAPOLI - 'Quello che ha detto Denon lo commento, è il presidente di ...Di Lorenzo l'ultima volta che ho parlato, dopo ha aggiunto dueda capitano in questa ... Spalletti in conferenza: 'Non commento quello che dice De' Quello che dice Denon lo ...... Di Lorenzo l'altra mattina dopo di me ci ha messo dueda capitano ed in questa direzione: il ... Spalletti su Lecce - Napoli, il ko col Milan, Lukaku e De" La squadra sa bene le ...

De Laurentiis pessimista su Osimhen: ecco la frase detta ad alcuni tifosi Corriere dello Sport

In attesa di novità, con quella di oggi che sarà giornata chiave con anche le parole di Spalletti in conferenza stampa oltre alla rifinitura, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto ...L'attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, a forte rischio per la Champions e la trasferta di Milano: le sue condizioni ...