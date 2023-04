Ddl di FdI contro gli ecoattivisti | fino a tre anni di carcere per chi imbratta il patrimonio pubblico

(Di martedì 11 aprile 2023) In barba alle reali esigenze del Paese, dopo il fango gettato sui partigiani uccisi in via Rasella dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dopo la proposta di legge sulla difesa della lingua italiana sbandierata da Fabio Rampelli, FdI annuncia la sua nuova mossa: un ddlgli. L’obiettivo di Fratelli d’Italia è punire con la reclusionea tredigli attivisti e, in particolar modo i membri di Ultima Generazione, per colpire al cuore le organizzazioni che protestanol’indifferenza del Governo rispetto al cambiamento climatico compiendo atti vandalici in tutta Italia. FdI al lavoro sul nuovo ddlglia trediper chi ...

... per il senatore disi tratta di 'un non - principio che non può essere in alcun modo ... ' Ildi Fratelli d'Italia - rimarca Ficicchia - non ci ferma e non ci spaventa . Siamo pronti a qualsiasi ...Relatore sulla materia sarà il collega senatore di, Ernesto Rapani , e pur non essendo, noi, ... abbia rapidamente riproposto il, approvato il 15 settembre 2020, all'attenzione del Parlamento ,...Dopo le numerose azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima, il partito di Giorgia Meloni sta lavorando a un disegno di legge ad hoc. La bozza è in fase di perfezionamento. Sarà punito con ...

Relatore sulla materia sarà il collega senatore di FdI, Ernesto Rapani, e pur non essendo ... abbia rapidamente riproposto il Ddl , approvato il 15 settembre 2020, all’attenzione del Parlamento, al ...“Il ddl di Fratelli d’Italia – rimarca Ficicchia – non ci ferma e non ci spaventa. Siamo pronti a qualsiasi rischio legale e anche ad andare in carcere“.