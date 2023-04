Davide Tardozzi in aiuto di Francesco Bagnaia | “No a crocifissioni”

(Di martedì 11 aprile 2023) Non è stato un epilogo del Gran Premio d’Argentina positivo perdi Ducati. Il campione del mondo di Borgo Panigale ha commesso un grave errore scivolando con la sua moto e vanificando, così, una gara positiva che avrebbe portato punti importanti nella cascina della Nuvola Rossa. Il centauro era davvero deluso e in tanti non hanno perso tempo criticando la manovra del numero uno della MotoGP. In difesa di Pecco è arrivato, team manager della squadra., team manager di Ducati: “Ha commesso un grave errore” “Ho sentito cosa ha dettoappena è entrato. Ha commesso un grave errore – ha dettoai microfoni di Motorsprint -. Ci sono ancora 19 gare da disputare e ...

Fine settimana alle prese con un malanno di stagione e anche qualche linea di febbre per il campione del mondo in carica che, però, non vuole cercare scuse. E' arrabbiato per quello che ha definito "...'Bastianini vuole assolutamente esserci ad Austin': così il team manager Ducati,, a Sky nel venerdì di Libere in Argentina, weekend che la 'Bestia' è costretto a saltare per la frattura alla scapola della Sprint di Portimao. 'Abbiamo fatto una videochiamata con ...Anche il team managerdopo la Sprint aveva espresso poche speranze sul fatto che Bastianini sarebbe riuscito a correre in Argentina. "Convocare Michele Pirro in Argentina Mi ...

Il team manager Ducati convinto che a Austin Bagnaia tornerà a fare punti importanti dopo l'errore in Argentina: non ha perso la nostra fiducia ...