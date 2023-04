Dani Alves parteciperà ad un torneo tra diversi carceri

(Di martedì 11 aprile 2023)potrebbe partecipare ad uncalcistico in Spagna tra le rappresentative di varie prigioni La Federcalcio spagnola ha annunciato insieme al Ministero dell’Interno l’organizzazione dell’undicesima edizione delIntercentros Penitentiaries. Si tratta di untra i vari istituti giudiziari della Spagna. Epotrebbe essere uno dei protagonisti. Il terzino brasiliano è in carcere nel Centro Penitenciario Brians 2 in Catalogna dal 20 gennaio con l’accusa di stupro nei confronti di una donna a Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

