Dan John | prima collezione kidswear con Zero&Company

(Di martedì 11 aprile 2023) Danè pronta al debutto della sua. Il marchio specializzato nel total look maschile, raggiunge così un nuovo traguardo in se-guito alla stipula di un accordo di licenza con Zero&Company, azienda tessile pugliese da 50 anni leader nel segmento apparel per neonati e bambini – con 2200 clienti in tutto il mondo tra i quali Biagiotti, Momo Design, Carlo Pigna-telli Junior, Paciotti, Iceberg e molti altri, e quattro linee di proprietà- che produrrà la linea Danbambino. Grazie al nuovo deal, Zero&Company si occuperà di produrre un campiona-rio di 60 look DanMini Me a partire dalla stagione Spring-Summer S2024, interpretando l’immagine e il gusto che distingue il marchio, l’estetica riconoscibile che si rinnova di stagione in stagione nelle ...

Dan John debutta nel kidswear FashionNetwork.com IT

Il creatore di This Is Us, Dan Fogelman, sta sviluppando una nuova serie drammatica con star l'attore Sterling K. Brown ...Il brand di abbigliamento uomo debutta nel kidswear con la sua prima collezione composta da 50 look (6-16 anni) realizzata a seguito dell'accordo di licenza triennale con l’azienda tessile pugliese Ze ...