Dalmat | «Benfica non è certo il Real Madrid | ma attenta Inter!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023) Stephaneha parlato di-Inter in programma questa sera alle 21, sottolineando la forza dei portoghesi, anche se la sfida a detta sua è alla portata dei nerazzurri. L’ex giocatore nerazzurro ne ha parlato attraverso il suo profilo Instagram.INTER –ha parlato così della sfida questa sera di Champions League: «Spero di vedere una bella partita da parte dell’Inter, nonostante la situazione del momento. Ilnon èo Manchester City, ma è comunque forte. Ma ricordiamo che hanno superato il girone da primi in classifica davanti al PSG. Giocano benissimo, mi aspetto tanto possesso palla da parte loro. L’Inter dovrà dimostrare solidità difensiva, ma questa volta non dovranno sbagliare in attacco. Un pareggio sarebbe anche ...