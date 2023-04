Dall’approvazione del Def alle nomine delle partecipate | la settimana del governo

(Di martedì 11 aprile 2023) Sarà unaimportante quella appena cominciata, per ilprese con l’approvazione del Def in Consiglio dei ministri e con la partitache sta creando fibrillazioni in maggioranza. Il tempo è poco: il ministro dell’Economia è atteso a Washington mercoledì per gli spring meeting del fondo monetario internazionale. Una specie di L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marghe3471736 : La sicurezza e l'efficacia del vaccino continueranno ad essere monitorate man mano che il vaccino è utilizzato nell… - AnDyllinger : RT @flowsignup1050: decuplicati gli sbarchi di clandestini dall'approvazione del #BonusSmummo - flowsignup1050 : decuplicati gli sbarchi di clandestini dall'approvazione del #BonusSmummo - 7giorni : ?? Peschiera Borromeo, il no al Bilancio di Previsione 2023-2025 del Partito Democratico: «Solo due interventi con p… - canalsanbovo : Deliberazione della giunta comunale del 04/04/2023: Approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l'anno… -

... per entrambi i quali ha ottenuto'Fda americana la ... ovvero la procedura accelerata di. Soltanto quattro mesi fa ... scoppia la guerravaccino: causa per violazione dei brevetti ......'analisifunzionamento di dispositivo ed elettrocateteri ... ' Per la prima volta a Branca, dopo l'della ...In Texas, con la sentenzagiudice Kacsmaryk, il mifepristone non ha più l'FDA. Restrizioni onerose secondo un giudice di Washington e naturalmente fuoco e fiamme'amministrazione Biden per cui l'aborto non ...