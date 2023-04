DALLA STRADA AL PALCO: NEK TRA CANTANTI E ARTISTI DI STRADA. NINO FRASSICA E J-AX OSPITI (Di martedì 11 aprile 2023) Terzo appuntamento, martedì 11 aprile su Rai 2 alle 21.20 con “DALLA STRADA al PALCO”, lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli ARTISTI di STRADA che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni OSPITI vip. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, la trasmissione rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per CANTANTI, musicisti e ARTISTI di STRADA, offrendo loro la possibilità di esprimere il proprio talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. OSPITI della puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 aprile 2023) Terzo appuntamento, martedì 11 aprile su Rai 2 alle 21.20 con “al”, lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo deglidiche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcunivip. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, la trasmissione rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per, musicisti edi, offrendo loro la possibilità di esprimere il proprio talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.della puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti ...

