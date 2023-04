Dalla strada al palco | anticipazioni 11 aprile 2023

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 11 aprile 2023)alva in onda stasera in tv martedì 11in prima serata su Rai 2 condotto da Nek. Scopri ledella puntata e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Terzo appuntamento, martedì 11su Rai 2 conal, lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti diche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ospiti della puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Nino Frassica e J-Ax che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle 3 performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a ...