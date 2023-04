Dalla Spagna: un grande ex pronto a tornare all'Inter (Di martedì 11 aprile 2023) Un grande ex, pronto a tornare all'Inter dopo ben 8 anni. Secondo quanto riportato da Todofichajes in Spagna il Chelsea ha messo sul mercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Unex,all'dopo ben 8 anni. Secondo quanto riportato da Todofichajes inil Chelsea ha messo sul mercato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : In #Spagna è stato riprodotto con il lattice il corpo del #Signore, seguendo i calchi e gli studi sulla… - MarkChierici : Il Saudita che scese dalla scalinata di - stilk1966 : @Zheloconti Spagna e Marocco hanno un accordo sul controllo migratorio ed entrambi i Paesi mettono a punto azioni p… - infoitsport : Dalla Spagna: il Real Madrid si muove per Chukwueze - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, boomerang per Tiago Pinto: un giocatore di ritorno dalla Spagna ???? #ASRoma #Mourinho… -