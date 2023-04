Dalai Lama chiede a un bimbo “Succhiami la lingua” | Le immagini scandalo

(Di martedì 11 aprile 2023) Fannoleche vedono ilre a un bambino “la”. La scena lascia tutti senza parole. Non ce lo saremmo mai aspettati, lesono veramente forti e difficili da tollerare con al centro delloun uomo famosissimo che dovrebbe essere simbolo di pace e di umanità.col bambino ANSA (GranTennisToscana)Non sono bastate le scuse pubbliche delper cancellare una figuraccia che sta facendo il giro del mondo. Sono sorte tantissime polemiche dopo che sui social network è girato un video raccapricciante. Il leader buddista infatti, durante una celebrazione del febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - MediasetTgcom24 : Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di 'succhiargli la lingua' #10aprile - Agenzia_Ansa : Il Dalai Lama si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sul… - mmanca : RT @repubblica: Il Dalai Lama e il bambino, parla il monaco che indaga sugli abusi nel buddismo: 'È un dramma che spacca la comunità' [di T… - Beaoh11 : @Daniela66395875 Preferisci quella del Dalai Lama? -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Ilbacia un bambino e gli chiede: "Succhiami la lingua". Poi le scuse Re Carlo e Camilla alla porta di Brandeburgo a Berlino, Steinmeier: "Nuovo ...LUCA BOTTURA Estratto dell'articolo di Luca Bottura per 'La Stampa' Il 22 aprile sarà battuto all'asta in California il completo indossato da John Travolta ne 'La febbre del sabato sera'. Già ...Ilnelle fauci della setta pornopuritana. Basterebbe rileggere il Vangelo, e riderci su Ho incontrato tanti anni fa ilalle pendici dell'Amiata, dove prosperava una scuola di ...

No, quel bacino goliardico del Dalai Lama non è pedocriminale Il Foglio

La ricostruzione di quanto accaduto – «il Dalai Lama spesso scherza con le persone che incontra in modo innocente e giocoso» – è stata talmente surreale che viene da capire gli sforzi di tutti quelli ...Su Internet è stato pubblicato un video controverso, in cui il Dalai Lama chiedeva ad un ragazzino, in modo scherzoso, di baciargli prima la bocca e poi di succhiargli la lingua. Nonostante le scusa, ...