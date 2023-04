Dal Superbonus al Bonus energia: finalmente buone notizie in arrivo (Di martedì 11 aprile 2023) Con la Legge di conversione al DL n.11 del 2023 sono state approvate le misure relative al SuperBonus ed ai Bonus Edilizi, oltre alla possibilità di fruire del Bonus energia per le unità produttive del primo trimestre dell’anno. Tra le altre novità spuntano anche il simulatore INPS per il calcolo dell’Assegno Unico Universale e le novità fiscali, tra cui la riforma IRPEF. Scopriamo in questa guida quali sono le misure e le novità approvate dall’Esecutivo Meloni. Proroga SuperBonus 110% Villette Il MEF ha annunciato definitivamente l’addio della stagione dei SuperBonus 110% per un numero considerevole di interventi. Dopo le numerose frodi e la mancanza di risorse economiche da stanziare, sono state apportate interessanti ... Leggi su blowingpost (Di martedì 11 aprile 2023) Con la Legge di conversione al DL n.11 del 2023 sono state approvate le misure relative aled aiEdilizi, oltre alla possibilità di fruire delper le unità produttive del primo trimestre dell’anno. Tra le altre novità spuntano anche il simulatore INPS per il calcolo dell’Assegno Unico Universale e le novità fiscali, tra cui la riforma IRPEF. Scopriamo in questa guida quali sono le misure e le novità approvate dall’Esecutivo Meloni. Proroga110% Villette Il MEF ha annunciato definitivamente l’addio della stagione dei110% per un numero considerevole di interventi. Dopo le numerose frodi e la mancanza di risorse economiche da stanziare, sono state apportate interessanti ...

