Dal campo all’etere, il tilt comunicativo delle emozioni giallorosse: dal ‘Vigorito’ è tutto, a voi la linea studio (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDapprima il tilt emotivo e poi quello gestionale delle emozioni aleggiate ieri pomeriggio in contrada Santa Colomba possono rappresentare lo specchio fedele di una annata assurda che ha visto coinvolto il Benevento (quello in campo e quello dietro la scrivania) e la sua tifoseria. Al fischio finale dell’obbrobrioso match andato in scena del ‘Vigorito’ il tecnico dei giallorossi Stellone aveva già abbondantemente deciso di dimettersi, con un gesto che a qualcuno può essere apparso una resa ed una fuga ‘alla Schettino’ e ad altri semplicemente una presa di coscienza, sicuramente tardiva, ma con la quale l’ex attaccante romano ha tolto il disturbo e anche dall’imbarazzo una società che già nelle scorse settimana aveva manifestato al tecnico la propria insoddisfazione. In verità, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDapprima ilemotivo e poi quello gestionalealeggiate ieri pomeriggio in contrada Santa Colomba possono rappresentare lo specchio fedele di una annata assurda che ha visto coinvolto il Benevento (quello ine quello dietro la scrivania) e la sua tifoseria. Al fischio finale dell’obbrobrioso match andato in scena delil tecnico dei giallorossi Stellone aveva già abbondantemente deciso di dimettersi, con un gesto che a qualcuno può essere apparso una resa ed una fuga ‘alla Schettino’ e ad altri semplicemente una presa di coscienza, sicuramente tardiva, ma con la quale l’ex attaccante romano ha tolto il disturbo e anche dall’imbarazzo una società che già nelle scorse settimana aveva manifestato al tecnico la propria insoddisfazione. In verità, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina… - Stefanialove_of : Oggi non sarò al campo di tulipani, dopo tre giorni intensi di lavoro con più di 10000 visitatori provenienti da tu… - marifcinter : #Inzaghi: 'Cosa ho pensato al gol sbagliato da Lukaku? Io non mi fermerei solo a Salerno. Anche contro la Fiorentin… - Rosa_Pileggi : RT @enzomarangio: Ricordate #Landucci essersi lamentato dopo #LazioJuventus ? Al massimo ho sentito #Sarri dire che dal campo il gol di #Sa… - laura_ceruti : RT @MarioNGreco13: Caro @CarloCalenda, Le riconosco diverse abilita' prevalentemente in campo manageriale ed economico. Dal punto di vista… -